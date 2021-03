Speciale infrastrutture: Webuild migliore offerente per linea ferroviaria tra Fortezza e Ponte Gardena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Webuild è stato dichiarato miglior offerente per la progettazione e la realizzazione della tratta di nuova linea ad alta capacità di circa 22,5 chilometri in prosecuzione della galleria di base del Brennero, tra Fortezza e Ponte Gardena, per un valore di 1,07 miliardi di euro. Stando alla relativa nota, un nuovo risultato per il Gruppo appena dichiarato miglior offerente anche per un altro progetto, del valore di 1,26 miliardi di euro circa, per la progettazione esecutiva e la costruzione delle tratte B2 e C dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, che porta a circa 2,3 miliardi di euro il valore complessivo delle nuove possibili assegnazioni. Oggetto della gara per la prosecuzione della galleria di base del Brennero, commissionato da Rete ferroviaria italiana (Rfi) con il Gruppo Webuild capofila al 51 per cento del consorzio con Implenia, è la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, quasi tutti in sotterraneo, per il quadruplicamento della linea Verona-Fortezza di accesso Sud alla Galleria di Base del Brennero sull’asse ferroviario Monaco–Verona, oltre ai rami di interconnessione, anch’essi in sotterraneo, e agli interventi nel piano regolatore di Ponte Gardena. (Com)