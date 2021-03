Speciale infrastrutture: al via l'Alta commissione per la qualità dell'abitare, 170 enti registrati per partecipare al bando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta la prima riunione dell'Alta commissione per la qualità dell'abitare, istituita presso il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) per dare attuazione all'omonimo Programma innovativo nazionale, varato con il decreto interministeriale 395/2020. La Commissione, composta da professionisti ed esperti, ha tra l'altro il compito di esaminare e finanziare progetti per la riqualificazione delle aree urbane disagiate dal punto di vista abitativo e socioeconomico. Il prossimo 16 marzo - riferisce la nota - scadrà la prima fase per la presentazione dei progetti, per i quali sono disponibili 854 milioni di euro (a cui si potranno aggiungere ulteriori risorse europee). Al bando si sono già registrati 170 enti locali e territoriali. "Il Programma innovativo nazionale sulla qualità dell'abitare è destinato a incidere positivamente sulla qualità della vita delle persone e delle famiglie", ha affermato il ministro Giovannini intervenendo alla riunione di insediamento dell'Alta commissione per la Qualità dell'abitare. "La Commissione dovrà programmare in modo dettagliato e puntuale le proprie attività, stimolando una riflessione sul futuro delle politiche abitative, aprendo un dialogo con le organizzazioni della società civile e con le Università che sono chiamate a contribuire attivamente alla trasformazione dei territori nella direzione dello sviluppo sostenibile"., ha aggiunto. (Com)