Speciale infrastrutture: Ance, subito procedure snelle per aprire i cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per velocizzare e sbloccare la realizzazione di infrastrutture indispensabili per il bene sociale ed economico del Paese "la prima cosa da fare è cambiare radicalmente il processo decisionale della macchina pubblica”. Lo sottolinea il presidente Ance, Gabriele Buia, in una nota. “Mi sembra che il ministro Giovannini stia lavorando proprio in questa direzione e di questo non possiamo che essere soddisfatti”, spiega. “La soluzione commissariale, infatti, nonostante sia a volte necessaria per far partire opere ferme ormai da troppo tempo non può essere l’unica strada possibile. Ci vogliono soluzioni strutturali e durature per problemi che sono atavici e sui quali finora non si è riusciti a incidere”, aggiunge il presidente Ance. (Com)