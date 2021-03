Speciale infrastrutture: Maritime India Summit chiude con focus su sviluppo porto iraniano Chabahar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Maritime India Summit si è chiuso, dopo tre giorni di attività in modalità virtuale, con la partecipazione di 190 mila delegati registrati, 16 ministri di undici Paesi, 55 amministratori delegati di cui 31 internazionali, 110 espositori, 64 mila visitatori e con 5.540 incontri per addetti ai lavori. Lo ha reso noto il ministero dei Porti, della navigazione e delle vie d’acqua indiano, che ha organizzato l’evento con l’obiettivo di indicare la tabella di marcia per i prossimi dieci anni per lo sviluppo del settore marittimo indiano e a mostrare le opportunità di investimento. L’ultima giornata è stata focalizzata sul progetto di sviluppo del porto iraniano di Chabahar, in cui è coinvolta l’India. Il ministro dei Porti indiano, Mansukh Mandaviya, ha affermato che Chabahar sarà sviluppato come hub di transito per la connettività incrociata tra l’India e l’Eurasia. Secondo i dati da lui riferiti, lo scalo ha gestito 123 navi e merci per 13.752 teu (unità equivalente a venti piedi) ed è emerso come “punto di connessione” per la regione per fornire assistenza umanitaria durante la pandemia di coronavirus. (Inn)