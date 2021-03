Speciale infrastrutture: Ferro (Ice), nel 2021 opportunità di multilateralismo con nuovo ruolo dell’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure di contrasto al Covid-19 hanno rafforzato i consumi elettronici e premiato il valore dei prodotti: per il 2021 vediamo l’opportunità di un nuovo multilateralismo, con il ritrovato ruolo di un’Europa che oggi è più coesa. Così il presidente dell’Agenzia Ice, Carlo Ferro, durante la sua audizione odierna al Senato. “L’Italia è il nono esportatore al mondo grazie alla qualità e alla competitività dei suoi prodotti, e il futuro dipenderà soprattutto dall’innovazione e dall’aderenza ai requisiti della domanda: gli interventi da inserire nel quadro del Recovery fund saranno tanto più efficaci quanto più sapranno rafforzare i fondamentali del tessuto sociale, come le scuole, l’università, le infrastrutture, le rinnovabili e la ricerca”, ha spiegato, sottolineando la necessità di una riforma della pubblica amministrazione per rafforzare l’efficacia dell’intervento pubblico. (Rin)