Speciale infrastrutture: da Regione Lombardia altri 4 milioni di euro per 12 opere infrastrutturali nella Bergamasca

- Regione Lombardia ha rifinanziato il Piano Lombardia stanziando ulteriori 4 milioni di euro (3.965.000 euro) per realizzare 12 nuove opere infrastrutturali nella Bergamasca. I nuovi interventi derivano per la maggior parte dei casi dal recepimento degli Ordini del Giorno approvati dal Consiglio regionale lo scorso dicembre in sede di bilancio. "L'aggiornamento del Piano Lombardia – commenta l'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi - include nuovi interventi significativi per i territori. Regione Lombardia si dimostra con i fatti vicino alle necessità dei cittadini, implementando il già cospicuo programma di investimenti infrastrutturali deliberati lo scorso anno". (Com)