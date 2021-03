Milano: Comazzi (FI) su Tognoli, grande dolore per sua scomparsa, i suoi insegnamenti non saranno dimenticati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con grande dolore apprendo della scomparsa di Carlo Tognoli, uno dei sindaci che più hanno lasciato il segno nella storia recente di Milano. Competenza e passione sono i valori che lo hanno sempre guidato nella sua lunga attività al servizio delle istituzioni. Esponente di spicco del Partito socialista, più volte ministro della Repubblica, parlamentare italiano ed europeo, si è sempre messo al servizio dei cittadini con grande umiltà e dedizione. I suoi insegnamenti non saranno dimenticati e il suo percorso politico sarà d'esempio per le generazioni future". Lo scrive in una nota Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commentando la scomparsa dell'ex sindaco di Milano Carlo Tognoli. (Com)