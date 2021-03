Covid: Dmitriev (Rdif) a Vienna per discutere del vaccino russo Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kirill Dmitriev, l’amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), ha tenuto colloqui costruttivi a Vienna oggi con i partner austriaci sull'uso del vaccino contro il coronavirus Sputnik V. Lo ha riferito l'ambasciatore russo in Austria, Dmitrij Ljubinskij, all’agenzia di stampa “Tass”. "L’Ad dell'Rdif, Kirill Dmitriev, ha trascorso diverse ore a Vienna per incontrare i partner austriaci. I colloqui si sono svolti in un'atmosfera costruttiva e produttiva", ha detto l'ambasciatore russo. L'agenzia di stampa austriaca “Apa”, citando un rappresentante del cancelliere austriaco, ha riferito che Dmitriev ha incontrato anche Sebastian Kurz. Come riportato da Kurz, l'Austria sta negoziando con la Russia un possibile acquisto del vaccino contro il coronavirus Sputnik V in caso di sua certificazione da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Il governo austriaco ha anche detto all’agenzia di stampa “Tass” che Vienna ha ricevuto e sta studiando la proposta russa di rilasciare lo Sputnik V negli impianti di produzione delle società austriache. Il ministero della Salute austriaco ha osservato che il Paese non ha ancora in programma di certificare il farmaco russo bypassando il regolatore europeo. (Geb)