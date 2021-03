Roma: tentato di stuprare 45enne dopo aver assunto droga, fermati due uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrebbero tentato di violentarla dopo aver consumato droga. I fatti sono accaduti la notte scorsa poco dopo l’1.30 quando, in viale di Tor Marancia a Roma, i residenti hanno chiamato la polizia riferendo che in strada vi era una donna che chiedeva aiuto. All’arrivo delle volanti è stata rintracciata la donna, una 45enne senza fissa dimora che ha raccontato di essere stata aggredita dai due uomini, anche loro senza fissa dimora, i quali, dopo aver assunto droga, hanno tentato di costringerla ad un rapporto sessuale. Le sue urla avrebbero convinto i malintenzionati a fuggire. Mentre la donna è stata portata in ospedale, gli agenti hanno individuato anche i due presunti aggressori e portati in commissariato. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti(Rer)