Covid: Zaffini, Fd'I chiede di accelerare acquisto vaccini

- "Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni oggi hanno presentato il nostro piano vaccini, che sottoporremo all'attenzione sia del nuovo responsabile della struttura commissariale e sia del ministro Speranza. Primo di tutto bisogna velocemente rispondere alle richieste che giungono dalle Regioni sulle forniture vaccinali e per farlo bisogna acquistare i vaccini. L'Italia è quart'ultima in Europa per capacità di vaccinazione, una situazione grave di cui sono responsabili sia questo e sia il precedente governo". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Francesco Zaffini, capogruppo di Fd'I in commissione Sanità a margine della presentazione del piano vaccinale di Fratelli d'Italia. "Ritardare la campagna vaccinale, nell'imminenza della diffusione delle varianti, complica non soltanto il contrasto all'epidemia, ma rischia di gravare oltremodo su ospedali e terapie intensive con l'effetto di aumentare la mortalità - aggiunge -. Perciò, bisogna vaccinare di più e meglio e in questo senso il modello da seguire è l'accordo sancito dal governatore della regione Marche, Francesco Acquaroli, con i medici di medicina generale per procedere con la somministrazione dei vaccini anti-Covid della popolazione a domicilio e negli studi medici. Solo così possiamo pensare di procedere velocemente a quella famosa immunità di gregge, che purtroppo al momento è un obiettivo lontano, ma che è l'unica strada per avviare la rinascita del nostro Paese", conclude il senatore Zaffini.(com)