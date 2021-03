Moldova: ambasciatore Ue, preoccupante che persone corrotte prendano decisioni su futuro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della delegazione dell'Unione europea in Moldova, Peter Michalko, ha ribadito di ritenere "preoccupante" che "persone corrotte prendano decisioni sulla formazione del nuovo governo". L'ambasciatore ha spiegato che "sebbene sia stato criticato per il parere sopra espresso, la posizione della Comunità europea resta immutata". Come riportato dall'agenzia di stampa "Ipn Moldova", il diplomatico sostiene di essere "preoccupato che le persone coinvolte in frodi bancarie possano essere coinvolte nel prendere decisioni su un nuovo governo". L'ambasciatore dell'Unione europea afferma anche che risolvere la crisi politica a Chisinau è esclusivamente una prerogativa della classe politica e la comunità internazionale monitorerà solo i processi che si svolgono. Nonostante sia stato precedentemente accusato di intromissione negli affari interni della Moldova per il parere espresso sulla creazione della maggioranza formata dal Partito socialista e il Partito Sor, l'ambasciatore dell'Unione europea a Chisinau afferma che la sua posizione non è cambiata. "È molto preoccupante se le persone che hanno fatto parte della frode bancaria partecipano alla formazione di un nuovo governo. Questa è la posizione di lunga data dell'Unione europea, fin dalle elezioni parlamentari. Da allora parliamo della lotta alla corruzione, delle indagini sulle frodi bancarie e diciamo che gli interessi privati non hanno nulla a che fare con il sistema politico democratico della Moldova", ha detto Michalko. (segue) (Rob)