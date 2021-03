Moldova: ambasciatore Ue, preoccupante che persone corrotte prendano decisioni su futuro governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diplomatico ha risposto alle critiche che aveva ricevuto in precedenza dai socialisti e dai rappresentanti del partito Sor e ha affermato che non avrebbe cambiato idea come hanno fatto alcuni attori politici che inizialmente avevano annunciato di volere elezioni anticipate e ora stanno cercando di evitare tale scenario politico. "Vedo che coloro che sono coinvolti nella vita politica cambiano il loro atteggiamento. Noi continueremo ad avere questa posizione chiara, sono grato alle Ong della Moldova che mi hanno sostenuto, ho ricevuto molti messaggi da comuni cittadini che mi supportano", ha detto il capo della delegazione Ue in Moldova. Il diplomatico ha anche affermato che la risoluzione della crisi politica resta appannaggio dei fattori politici e che le elezioni anticipate possono essere una soluzione a questo proposito. "La volontà politica è il fattore più importante. Abbiamo visto che in precedenza tutti i partiti in Parlamento volevano elezioni anticipate e io credo che le elezioni anticipate possano essere una soluzione per superare questa crisi. La crisi sarà risolta solo da coloro che prendono decisioni politiche in Moldova", ha detto Michalko. Il capo della delegazione dell'Ue a Chisinau ha anche affermato che la Moldova è il primo Paese in Europa ad ottenere il vaccino anti Covid sulla piattaforma Covax e per far fronte alla pandemia, parallelamente al processo di immunizzazione, le autorità dovrebbero rafforzare le misure restrittive. (Rob)