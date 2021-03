Umbria: Bori (Pd), pazienti trasferiti fuori regione da Azienda ospedaliera di Perugia, serve cambio di rotta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Crediamo – prosegue Bori - sia legittimo pretendere trasparenza sulla vicenda informando debitamente i cittadini umbri su quali impedimenti stiano gravando sulla mancata funzionalità di quella struttura che è arrivata a costare tra i 3,5 e i 4 milioni di euro di risorse pubbliche. A sorpresa, inoltre, si apprende solo da alcuni giornali la notizia che l'ospedale da campo sarà presto trasformato in una nuova sorta di grande pre-triage del pronto soccorso o in un reparto di osservazione breve aggiuntivo. Sarebbe opportuno che la Giunta regionale spieghi come si possa giustificare un investimento enorme pagato dalla collettività a fronte di un utilizzo del tutto sottodimensionato rispetto alle aspettative. Chiediamo la certezza che la struttura sia idonea e conforme a quanto previsto”. “Riteniamo quindi necessario – conclude Bori - denunciare pubblicamente questi fatti perché non intendiamo arrenderci all'idea che l'Umbria non sia più in grado di prendersi autonomamente cura dei propri pazienti, così come non sia capace di smaltire le scorte di vaccini e velocizzare il piano di immunizzazione. Serve chiarezza e un cambio di rotta repentino prima che sia troppo tardi”. (Ren)