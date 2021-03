India: Bengala Occidentale, leader Tmc e governo Mamata Banerjee presenta candidature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’All India Trinamool Congress (Tmc) al governo nello Stato indiano del Bengala Occidentale, ha presentato una lista di 291 candidati in vista delle elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa, di 294 seggi, che si terranno in otto fasi dal 27 marzo al 29 aprile. La leader del partito e dell’esecutivo, Mamata Banerjee, si presenterà nel collegio di Nandigram, nel distretto di Mandipore Est, invece che in quello di Bhawanipore, Calcutta Sud, dove è stata finora eletta. Mamata, come è nota, ha annunciato che si recherà in visita a Nandigram il 9 o 10 marzo e ha sottolineato che nell’elenco dei candidati ci sono 50 donne, 86 membri di caste e tribù svantaggiate e 42 musulmani. La leader ha aggiunto di avere l’appoggio del Rashtriya Janata Dal (Rjd), del Partito socialista (Sp), dello Shiv Sena (Ss), del Partito nazionalista del Congresso (Ncp) e del Jharkhand Mukti Morcha (Jmm). A Nandigram il Partito del popolo indiano (Bjp), che non ha ancora presentato la sua lista, potrebbe opporle Suvendu Adhikari, che si è offerto per la sfida. (segue) (Inn)