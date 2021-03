India: Bengala Occidentale, leader Tmc e governo Mamata Banerjee presenta candidature (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è poi un’alleanza formata dal Congresso nazionale indiano (Inc), dal Fronte di sinistra e dal Fronte laico indiano (Isf), che oggi ha presentato un primo elenco di candidati. Il Congresso, il cui leader locale è Adhir Ranjan Chowdhury, si presenterà in 62 seggi mentre il Fronte di sinistra, guidato da Biman Bose, in 165 e l’Isf di Abbas Siddiqui in 37. Nella legislatura uscente l’All India Trinamool Congress aveva la maggioranza assoluta (209 seggi) mentre le principali forze di opposizione erano il Partito del popolo indiano con 27 seggi, il Congresso con 23 e il Partito comunista d’India marxista (Cpim) con 19. Le elezioni inizieranno il 27 marzo. La seconda fase si terrà il primo aprile e le successive il 6, il 10, il 17, il 22, il 26 e il 29 aprile. Sono in programma elezioni anche negli Stati dell’Assam, del Kerala, del Tami Nadu e nel Territorio di Pondicherry (a partire dal 26 marzo) e per tutti lo scrutinio è stato fissato al 2 maggio. (segue) (Inn)