Vaticano-Iraq: presidente Salih, iracheni fieri di poter ospitare visita del Papa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nome di tutti gli iracheni nella loro diversità “le diamo il benvenuto siamo lieti per la sua presenza qui con noi. Benvenuto a Baghdad dimora di pace”. Queste le parole rivolte a papa Francesco dal presidente iracheno, Barham Salih, nella conferenza organizzata al Palazzo presidenziale in occasione del Viaggio apostolico del pontefice in Iraq. “Il suo importante ruolo nell’invitare alla pace, alla giustizia sociale, al dialogo alla convivenza, alla fraternità umana costituiscono motivo di orgoglio e apprezzamento. Sono un messaggio ispiratore per tutti riguardo alla vita e all’umanità”, ha dichiarato Salih. “Grazie di aver accettato il nostro invito e di aver voluto compiere questa visita. Prova della sua preoccupazione per l’Iraq”, ha affermato il capo dello Stato iracheno, lodando la vicinanza spesso mostrata dal Papa in questi anni nei confronti dell’Iraq e per le sofferenze degli iracheni, a motivo delle guerre, della violenza e delle interferenze esterne. (segue) (Irb)