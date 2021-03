Vaticano-Iraq: presidente Salih, iracheni fieri di poter ospitare visita del Papa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente iracheno Salih ha osservato che questo viaggio è doppiamente significativo proprio perché avviene in momento difficile per il Paese a causa della pandemia di Covid-19 e della situazione di crisi che ancora affliggono l’Iraq. Nel suo discorso, Salih ha sottolineato l’importanza della convivenza pacifica tra le fedi che per secoli ha caratterizzato queste terre, come dimostrato dalle chiese costruite fianco a fianco delle moschee. Per Salih la fuga dei cristiani avvenuta in questi anni a causa delle persecuzioni dello Stato islamico è “è un male per il pluralismo, e l’oriente non può essere immaginato senza i cristiani”. “Stiamo curando le nostre ferite e lei Santo padre le medica con noi. Grazie per la sua visita e per quello che sta facendo per il bene dell’uomo sulla terra”, ha concluso Salih. (Irb)