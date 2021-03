Alitalia: Fassina (Leu), chiediamo audizioni Franco, Giorgetti e Giovannini.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dalla nota dei nostri ministri Franco, Giorgetti e Giovannini, dopo l'incontro con la Commissione europea, apprendiamo che per il passaggio da Alitalia a Ita si procede 'nel segno della discontinuità.' La discontinuità è necessaria, dati i risultati fallimentari raggiunti dai 'Capitani coraggiosi' e da Etihad nel decennio di proprietà privata di Alitalia, ora in amministrazione straordinaria. Ma la discontinuità deve riguardare l'impegno reale per lo sviluppo dell'azienda, il piano industriale, la qualità del management. La discontinuità si deve manifestare nell'investimento sulle rotte internazionali, nel rilancio dell'attività di manutenzione, nella valorizzazione dell'handling, nell'investimento sul cargo ancora assente nelle linee di piano industriale presentato da Ita al parlamento”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Leu Stefano Fassina. “Invece, discontinuità intesa come vendita a pezzi degli asset di Alitalia rischia di inibire l'avvio di una sana compagnia di bandiera e condannare Ita ad essere un vettore regionale di feeding di un grande vettore europeo, prosegue Fassina – continua -. Il Parlamento non può essere all'oscuro degli obiettivi del governo, tanto più che i tre ministri direttamente coinvolti non si sono mai pronunciati nel merito della rilevantissima vicenda, né dentro né fuori le istituzioni. È urgente una audizione. Chiediamo ai presidenti della commissione Trasporti di Camera e Senato di fissare al più presto il confronto con i ministri Franco, Giorgetti e Giovannini. Sarebbe grave mettere il Parlamento di fronte ad un insostenibile accordo chiuso con Bruxelles”, conclude Fassina.(com)