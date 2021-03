Speciale energia: vicepremier russo Novak, mercato petrolio non ha ancora recuperato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ritiene che il mercato petrolifero non si sia ancora completamente ripreso: l'incertezza causata dalla pandemia potrebbe ritardare il recupero. Lo ha affermato il vicepremier russo Aleksandr Novak, intervenendo alla riunione ministeriale Opec+. "Il mercato non si è ripreso del tutto, ma allo stesso tempo siamo in una situazione molto più favorevole. C'è ancora molta incertezza. La questione chiave resta il fattore di diffusione del contagio", ha dichiarato Novak. Il vicepremier ha sottolineato che tuttavia il tasso di vaccinazione della popolazione mondiale supera il tasso di diffusione del contagio e questo ispira ottimismo nel mercato petrolifero. (Rum)