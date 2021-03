Speciale energia: Spagna, Cepsa conclude lavori efficientamento raffineria Gibilterra per 42 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera spagnola Cepsa ha concluso l'arresto programmato di un mese e mezzo della sua raffineria di Gibilterra-San Roque di Cepsa in cui sono stati eseguiti lavori di manutenzione, ispezione normativa e installazione di nuove attrezzature in alcune unità. Come riferisce il quotidiano "El Espanol", i lavori, con un investimento complessivo di 42,6 milioni di euro, erano finalizzati a migliorare la sicurezza, ridurre le emissioni in atmosfera ed aumentare l'efficienza e il livello di innovazione e tecnologia degli impianti, che hanno comportato un investimento di 42,6 milioni di euro. Durante il mese e mezzo dei lavori di ristrutturazione sono stati impiegati oltre 600 professionisti (meccanici, montatori di tubi, elettricisti, saldatori, pittori, gruisti e carrellisti) di 25 imprese ausiliarie. (Spm)