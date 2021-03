Speciale energia: Oman punta a quota rinnovabili all’11 per cento entro il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Oman sta sviluppando piani per espandere il suo settore dell’energia da fonti rinnovabili, fissando l’obiettivo dell’11 per cento della produzione energetica da fonti di energia pulita entro il 2023. Lo riferisce l’agenzia di stampa omanita “Ona”. Il sultanato, che nel 2016 ha siglato l’accordo di Parigi sul clima, mira anche a raggiungere il 30 per cento di energia pulita nel suo mix energetico entro il 2030. Secondo l’agenzia, il governo sta “disegnando vari piani pe politiche per potenziare la produzione di energia rinnovabile nel Paese”, e “progetti per le energie rinnovabili contribuiscono ai piani di diversificazione economica avviati dal sultanato in un momento in cui il Paese cerca di regolare le fonti energetiche, proteggere l’ambiente e limitare le emissioni dannose di combustibili fossili”. (Res)