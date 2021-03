Speciale energia: Opec+ mantiene tagli alla produzione di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Opec+, alleanza di produttori di petrolio guidata da Arabia Saudita e Russia, ha deciso di mantenere la maggior parte dei tagli alla produzione introdotti in precedenza, che hanno favorito l’aumento del prezzo del greggio negli ultimi mesi. Dopo un incontro virtuale dei ministri dell’Energia dei Paesi aderenti all’accordo, organizzato dalla sede dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) a Vienna, solo a Russia e Kazakhstan è stato concesso di aumentare i livelli di produzione nel mese di aprile. L’Arabia Saudita dal canto suo ha prolungato per un altro mese il taglio da 1 milione di barili, con il ministro dell’Energia saudita, Abdulaziz bin Salman, che ha dichiarato: “l’azione giusta da compiere adesso è ‘restare all’asciutto’ e avere riserve a sufficienza per poter far fronte a circostanze impreviste”. (Res)