Speciale energia: Germania, ordini industria in aumento dell'1,4 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio scorso, nonostante la seconda ondata di Covid-19, gli ordini dell'industria tedesca sono aumentati dell'1,4 per cento su base mensile, spinti dal miglioramento della domanda dall'estero. È quanto rende noto il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco. Il dato supera le previsioni, che stimavano un incremento dello 0,7 per cento. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il dicastero ha corretto al ribasso del 2,2 il risultato di dicembre, che segna il primo declino dopo sette mesi di crescita consecutiva. Rispetto a febbraio del 2020, l'ultimo mese prima dell'entrata i vigore delle restrizioni anticontagio in Germania, gli ordini sono aumentati del 3,7 per cento. A differenza degli altri settori dell'economia tedesca, danneggiati dal blocco generale in corso nel Paese, l'industria può contare sul fatto che le attività estere acquisiranno maggiore slancio con la prevista ripresa dell'economia globale. Intanto, a gennaio, gli ordini di esportazione sono aumentati del 4,2 per cento, mentre quelli dalla Germania sono diminuiti del 2,6 per cento. Per l'Eurozona, il dato registra un incremento del 3,9 per cento, che sale 4,4 per cento per gli ordini dall'estero. Soprattutto, sono stati richiesti beni capitali come macchine e veicoli, la cui domanda è aumentata complessivamente del 3,3 per cento. (Geb)