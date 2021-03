Vaticano-Iraq: Papa lancia appello per un’equa distribuzione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 richiede “sforzi comuni da parte di ciascuno per fare i passi necessari, tra cui una equa distribuzione dei vaccini per tutti”. Lo ha dichiarato papa Francesco nel suo primo discorso pubblico pronunciato durante la storica visita in Iraq, la prima di un pontefice nel Paese. “La mia visita giunge nel pieno della pandemia di Covid-19 che non ha solo colpito la salute ma ha anche provocato il deterioramento di condizioni sociali ed economiche già segnate da fragilità. Richiede sforzi comuni da parte di ciascuno per fare i passi necessari tra cui un’equa distribuzione dei vaccini per tutti”, ha dichiarato il Papa.(Irb)