Ucraina: Blinken annuncia sanzioni all'imprenditore Kolomoisky per fatti di corruzione

- Gli Stati Uniti hanno imposto delle sanzioni contro l’imprenditore ucraino Ihor Kolomoisky e la sua famiglia con l'accusa di corruzione. Lo ha riferito il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, citato in una nota. A Kolomoisky, sua moglie e ai due figli sarà vietato l'ingresso negli Stati Uniti. "Nella sua veste ufficiale di governatore della regione di Dnipropetrovsk in Ucraina dal 2014 al 2015, Kolomoisky è rimasto coinvolto in alcuni casi di corruzione (..) e ha sfruttato la sua influenza politica per vantaggi personali", ha detto il segretario di Stato Usa. "Desidero anche esprimere la mia preoccupazione per gli sforzi in corso da parte di Kolomoisky per minare i processi e le istituzioni democratiche in Ucraina: queste azioni rappresentano una seria minaccia per il futuro del Paese", ha aggiunto Blinken. (Nys)