Speciale energia: Scozia, spagnola Siemens Gamesa produrrà 8 turbine eoliche per parco da 50 MW a Edimburgo

- L'azienda energetica spagnola Siemens Gamesa ha firmato un contratto con la tedesca EnergieKontor per la fornitura di 8 turbine eoliche del suo modello onshore più potente, il SG 5.8-155 per la realizzazione del parco eolico da 50 MW "Longhill Burn", situato vicino a Edimburgo (Scozia). Siemens Gamesa sarà anche responsabile della manutenzione del parco eolico per 25 anni. Secondo l'impresa spagnola, questo accordo "rappresenta un'ulteriore spinta per l'eolico onshore nel Regno Unito, che, combinato con il fermo impegno verso l'offshore, aiuterà significativamente il Paese a raggiungere i suoi obiettivi di energia pulita". (Spm)