Cina-Usa: indice Ftse Russell eliminerà Xiaomi da indici globali in linea con ordine esecutivo Trump (3)

- La compagnia cinese ha affermato che il 75 per cento dei diritti di voto della società erano detenuti dai co-fondatori Lin Bin e Lei Jun, senza proprietà o controllo da parte di un individuo o entità affiliato all'Esercito. Ha aggiunto che un "numero sostanziale" dei suoi azionisti erano persone statunitensi e che tre dei suoi primi dieci detentori di azioni ordinarie erano gruppi di investimento istituzionali statunitensi. Secondo Xiami, le istituzioni – fondamentali per continuare ad accedere al capitale di cui ha bisogno per continuare a crescere in un mercato altamente competitivo – saranno notevolmente danneggiate. Inoltre, "l'associazione pubblica di Xiaomi con l'Esercito cinese minerà in modo significativo la posizione dell'azienda nei confronti di partner commerciali e consumatori, causando danni alla reputazione che non possono essere facilmente quantificati o facilmente riparati", ha spiegato l'azienda. (Cip)