Germania: Tribunale Colonia sospende classificazione AfD come sospetto gruppo estremista

- L'Ufficio federale tedesco per la protezione della Costituzione (BfV) non è autorizzato, “almeno per il momento”, a classificare Alternativa per la Germania (AfD) come sospetta organizzazione di estrema destra e ad avviarne l'osservazione. È quanto deciso dal Tribunale amministrativo di Colonia. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, la delibera della magistratura fa seguito alla divulgazione da parte dell'agenzia di intelligence interna della Germania, il 3 marzo scorso, della propria decisione di classificare come sospetto gruppo di estrema destra AfD su scala nazionale. In precedenza, il BfV si era impegnato a non rendere nota la mossa, nell'attesa che lo stesso Tribunale amministrativo di Colonia si pronunciasse sul ricorso presentato dal partito nazionalconservatore, che raccoglie consensi anche nella destra radicale. La procedura ha lo scopo di impedire al BfV di porre il partito sotto osservazione come sospetto caso di estremismo. (segue) (Geb)