Germania: Tribunale Colonia sospende classificazione AfD come sospetto gruppo estremista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito delle indiscrezioni del 3 marzo, AfD ha presentato un ulteriore ricorso presso la medesima corte, in cui chiedeva la sospensione della decisione del BfV, che pure si era impegnato a non monitorare i deputati del partito al Bundestag, ai parlamenti dei Laender e al Parlamento europeo. L'agenzia ha, inoltre, escluso dalle attività di intelligence i candidati di AfD alle elezioni statali e federali previste in Germania nel 2021. Ora, il Tribunale amministrativo di Colonia ha accolto il ricorso di AfD, giudicando la decisione del BfV “un'irragionevole interferenza” nelle pari opportunità dei partiti. Secondo i magistrati, l'agenzia non ha mantenuto le “promesse di sospensione” in merito alla classificazione di AfD o non ha prestato “sufficiente attenzione” per garantire che nessuna informazione sulla procedura trapelasse all'esterno. (Geb)