Covid: Istat-Iss, in Italia eccesso mortalità inferiore rispetto a Spagna, Belgio e Polonia

- A partire dal mese di marzo 2020 l’eccesso di mortalità è stato in Italia del 20,4 per cento, inferiore a quello della Spagna (23,6 per cento), del Belgio (20,8 per cento) e della Polonia (23,2 per cento) ma superiore a quello della Francia (13,2 per cento), della Germania (7 per cento), dell’Olanda (14,7 per cento) e del Portogallo (13,9 per cento). Così Istat e Iss nel report relativo all'impatto dell'epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente nell'anno 2020. "I dati Eurostat - spiegano Istat e Iss - consentono di valutare l’impatto dell’epidemia di Covid-19 sull’eccesso di mortalità totale nei diversi Paesi, confrontando i decessi settimanali del 2020 con quelli del quadriennio 2016-2019 (anziché il quinquennio 2015-2019 che viene considerato come riferimento nel presente Rapporto). Queste differenze tra i Paesi possono essere in parte spiegate dalla rapidità di diffusione della prima ondata in alcuni Paesi, dalla velocità di diffusione e dalle diverse misure di contenimento e mitigazione intraprese. Resta tuttavia importante anche la struttura per età delle popolazioni, con i Paesi più 'anziani' maggiormente penalizzati".(Ren)