Lombardia: Fontana e Sertori, ulteriori 100 milioni di euro per interventi per lo sviluppo locale, così sosteniamo ripresa economica nei territori

- La Giunta di Regione Lombardia ha approvato una proposta di progetto di legge che, dopo il passaggio in Consiglio regionale, stanzierà ulteriori 101 milioni di euro a favore di tutti i Comuni lombardi, per interventi a sostegno del tessuto economico lombardo, come ad esempio interventi di messa in sicurezza dei territori, delle infrastrutture e degli edifici, o di rigenerazione urbana e riconversione energetica. "E' un ulteriore segnale di grande attenzione verso le realtà locali e le pressanti necessità dei singoli territori - ha commentato il presidente Attilio Fontana - Da sindaco, ancor prima che da governatore della Lombardia, sono ben consapevole di quanto sia difficile e problematico, soprattutto in una fase storica come quella attuale, amministrare un Comune". "Si tratta - ha aggiunto l'assessore regionale agli enti locali e piccoli Comuni, Massimo Sertori - di una nuova e tempestiva iniezione di risorse con l'obiettivo di realizzare interventi prioritari e rilanciare l'economia locale dopo mesi di difficoltà dovuti dall'emergenza sanitaria". "Questa azione massiccia a favore dei Comuni - ha concluso - oltre a essere funzionale a costruire opere che i sindaci riterranno importanti sui propri territori, concorrerà a mettere in moto ulteriormente un comparto strategico come quello della filiera edilizia che, come altri settori ha sofferto molto a seguito delle limitazioni dovute ai provvedimenti per il contenimento del virus. "In questo momento di particolare incertezza - ha continuato Sertori - investiamo in maniera massiccia sui territori, dimostrando grande sensibilità ed attenzione nei confronti degli enti locali". (segue) (Com)