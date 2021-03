Governo: Barrese (Intesa Sanpaolo), cruciale mettere a terra interventi su Pa, fisco e giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo un primo ministro dall’indubbia credibilità e capacità di esecuzione, e un contesto unico di “pace sociale” in cui le riforme si possono fare: poi c’è il tema del tempo che potrebbe rivelarsi critico. Così Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei territori di Intesa Sanpaolo, intervenuto oggi alla conferenza stampa online “Motore Italia: il piano di interventi e le soluzioni di Intesa Sanpaolo per la crescita e la trasformazione delle imprese”. “Non dobbiamo fare necessariamente tutto nel breve periodo, ma vanno assolutamente impostate al meglio, con una pianificazione adeguata e una scaletta dei tempi che consenta di scaricare a terra il prima possibile quanto necessario per portare a casa i benefici di Next Generation Eu: a fronte di ciò saranno particolarmente importanti le riforme del fisco, della pubblica amministrazione e della giustizia”, ha spiegato. (Rin)