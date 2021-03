Ucraina: vice governatore Nbu, fondamentale cooperazione con Fmi e altre istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e altre istituzioni finanziarie internazionali aiuterà l'Ucraina a mantenere le riserve estere a un livello di circa 30 miliardi di dollari. Lo ha affermato il vice governatore della Banca nazionale ucraina (Nbu) Yuriy Heletiy. "La Banca nazionale si aspetta ulteriori progressi nei negoziati con l'Fmi. La cooperazione con il Fondo e altri partner internazionali è importante per finanziare il bilancio e fornire ulteriori incentivi per la crescita dell'economia. Ciò consentirà inoltre all'Ucraina di mantenere le riserve internazionali al livello di circa 30 miliardi di dollari", ha detto Heletiy in un briefing, ripreso dall'agenzia di stampa "Ukrinform". (Rum)