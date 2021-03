Covid: Mollicone (Fd'I), con nostro piano possibile vaccinare 60 per cento degli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il fallimento del piano vaccinale di Arcuri, finalmente rimosso per manifesta incapacità dopo la nostra richieste, e Conte, Speranza ci dica chiaramente quali vaccini possono essere utilizzati, spingendo su rapide decisioni da parte delle autorità regolatorie. L'economia può ripartire, convivendo con il virus come già fatto da alcune Nazioni". Così il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone. "Il blocco dell'export dei vaccini ci vede favorevoli - prosegue - ma, se fosse stato fatto da noi, probabilmente ci avrebbero dato addosso al grido di 'sovranisti' e 'razzisti'. Grazie al piano vaccinale presentato da Fd'I sarebbe possibile vaccinare almeno il 60 per cento degli italiani, allargando la platea dei soggetti vaccinatori aprendo alla possibilità di vaccinare tutti gli operatori sanitari, farmacisti e infermieri sfruttando anche la rete della sanità militare e dei volontari sanitari della Croce Rossa". (Ren)