Svezia-India: riunione premier Lofven e Modi, focus su cooperazione e sfide globali

- Il summit Svezia-India in formato virtuale è stato "eccellente e produttivo". Queste le parole del premier svedese Stefan Lofven al termine della riunione con l'omologo indiano Narendra Modi. "Lanciati progetti congiunti sull'innovazione, la cooperazione climatica e sanitaria per combattere la pandemia e ricostruire in maniera più solida, verde e con maggiore eguaglianza sociale. Abbiamo discusso di affari regionali e degli sforzi per rafforzare il multilateralismo", si legge nel tweet del primo ministro svedese. (Sts)