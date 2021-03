Roma: 22enne violentata mentre corre nel parco di Villa Gordiani, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe stata aggredita e violentata mente faceva una corsa all’interno del Parco di Villa Gordiani in prossimità di via della Prenestina a Roma. La 22enne, questa mattina poco prima delle 8, ha chiesto l’intervento della polizia raccontando la storia terribile che le era capitato poco prima. Ha riferito che mentre correva, un uomo l’ha inseguita e aggredita, mettendole una mano sulla bocca per non farla urlare e costringendola a subire un rapporto sessuale. All’arrivo degli agenti la ragazza è stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso mentre sulla vicenda indaga la squadra mobile. (Rer)