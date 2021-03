© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina un uomo di 60 anni è stato fermato a Marsiglia mentre si trovava vicino a una scuola ebraica armato di coltello. Secondo alcuni media francesi l'uomo avrebbe cercato di entrare nell'istituto e in un negozio alimentare kosher. Citando la prefettura di polizia, il quotidiano "Le Figaro" smentisce queste informazioni. L'uomo non avrebbe proferito minacce e non avrebbe opposto resistenza all'arresto. (Frp)