Milano: De Corato, Sala sospenda pagamento Area C vista zona arancione rafforzato

- "La situazione pandemica, aggravandosi, sta richiedendo misure più restrittive come la zona arancione, da oggi rafforzata, che prevede, tra le altre cose, la riduzione fino al 50 per cento per il trasporto pubblico. Le immagini che ritraggono la M3 oggi affollata di persone senza alcun distanziamento sono allarmanti. Sicuramente a questa situazione contribuisce anche Area C. Non si capisce l'utilità di questa misura: oltre al fatto che con l'arancione rafforzato, che prevede anche la chiusura delle scuole, la circolazione delle auto diminuirà (come abbiamo già visto accadere in passato), sarebbe bene che Sala cercasse di alleggerire il trasporto pubblico, sospendendo il pagamento di Area C. Invece il sindaco non cede e continua imperterrito a tenerla attiva. Anziché pensare a far cassa, questo dovrebbe essere il momento di pensare alla sicurezza dei cittadini". Lo dichiara in una nota il consigliere comunale a Milano e assessore regionale di Fd'I, Riccardo De Corato, in merito ad Area C, agli affollamenti sui mezzi e alla classificazione in zona arancione rafforzato della Lomabrdia (Com)