Iran: bloccato dirottamento aereo passeggeri in rotta da Ahvaz a Mashad

- L'unità di sicurezza di volo dei Guardiani della rivoluzione iraniana ha annunciato oggi di aver sventato un piano per dirottare un aereo in rotta da Ahvaz a Mashad. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Irna”, il tentativo di dirottare l'aereo passeggeri della Iran Air, un Fokker 100, decollato dall'aeroporto di Ahvaz e diretto a Mashhad è avvenuto ieri sera intorno alle 22:10. Secondo l’”Irna”, i pasdaran sono intervenuti dopo che il velivolo ha effettuato un atterraggio d'emergenza nella città di Isfahan, salendo a bordo del velivolo e bloccando l’autore del dirottamento. "Secondo le dichiarazioni iniziali, l'autore ha tentato di far atterrare l'aereo all'aeroporto di uno degli stati meridionali del Golfo Persico dopo il dirottamento", afferma un comunicato dei Guardiani della rivoluzione. "I passeggeri dell'aereo si sono recati a destinazione in perfetta salute con un volo alternativo", si legge nella nota. Attualmente, secondo quanto riferisce “Irna”, è in corso un’indagine per determinare la portata del tentato dirottamento e se si sia trattato di un episodio isolato condotto da una sola persona o di una vera e propria azione organizzata.(Res)