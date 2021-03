Senegal: proteste contro arresto oppositore Sonko, ripristinato l'accesso a Internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accesso a Facebook, YouTube, WhatsApp e Telegram è stato ripristinato in Senegal dopo diverse ore di restrizioni parziali nelle prime ore di questa mattina. Lo riferisce il servizio di monitoraggio NetBlocks Internet Observatory, che in precedenza aveva confermato l'interruzione dei social media e delle app di messaggistica in tutto il Paese in seguito alle proteste che stanno infiammando il Senegal dopo l'arresto del leader dell'opposizione Ousmane Sonko. I dati mostrano che i server backend Cdn sono stati presi di mira, limitando efficacemente la condivisione di foto e video online. I servizi Vpn sono efficaci nell'eludere le restrizioni. L'incidente fa seguito alla decisione adottata ieri dal Consiglio nazionale di regolamentazione dell'audiovisivo (Cnra) di sospendere due stazioni televisive per la copertura delle proteste: si tratta di “Sen Tv” e “Walf Tv”, entrambe accusate di aver trasmesso immagini "in loop" dei disordini dopo l'arresto di Sonko. (segue) (Res)