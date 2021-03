© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, nel periodo 10-23 febbraio l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,06 (range 0,98- 1,20), in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra uno per la prima volta in sette settimane. È il dato emerso dalla Cabina settimanale di regia, secondo quanto comunica l'Istituto superiore di Sanità. (Rin)