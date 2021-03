Myanmar: il parlamento esautorato chiede a fisco e dogane di non riscuotere le tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione di rappresentanza dell’Assemblea dell’Unione (Crph), l’organismo istituito dal parlamento esautorato in Myanmar dopo il colpo di Stato militare dello scorso primo febbraio, ha invitato funzionari e dirigenti delle dogane e del fisco a fermare la riscossione delle tasse fino al prossimo 30 settembre. Lo si legge in un comunicato firmato da Lwin Ko Latt, il ministro dell’Ufficio presidenziale nominato dallo stesso Crph. “I dipartimenti incaricati della riscossione delle imposte devono sospendere immediatamente tale attività”, riferisce il documento. La Crph ha fatto sapere anche che, in qualità di organismo di rappresentanza del Parlamento legittimamente eletto, ha approvato un emendamento alla Legge sulla tassazione nell’unione del 2020 che consente la sospensione della raccolta delle tasse. I deputati, il cui insediamento a seguito delle elezioni del novembre 2020 è stato impedito dai militari, hanno prestato giuramento autonomamente una settimana dopo il colpo di Stato. La Crph ha inoltre nominato quattro “ministri ad interim” per formare una sorta di “governo ombra”, con la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, il presidente Win Myint e altri ministri che restano agli arresti. (segue) (Res)