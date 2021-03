Myanmar: il parlamento esautorato chiede a fisco e dogane di non riscuotere le tasse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Commissione, la sospensione della riscossione delle tasse ha l’obiettivo di impedire alla giunta militare di usare denaro pubblico per finanziare l’uccisione di manifestanti pacifici e di aiutare le imprese locali. La proposta, tuttavia, sembra inserirsi in una più ampia strategia attuata dall’opposizione per strozzare l’economia nazionale e logorare la presa delle forze armate sul potere. In questo quadro va ricordato lo sciopero in corso da giorni di varie categorie di dipendenti pubblici e il blocco di alcuni dei principali collegamenti stradali e ferroviari da parte dei manifestanti anti-golpisti. A unirsi al Movimento di disobbedienza civile (Cdm) sono stati finora operatori sanitari, insegnanti, diplomatici, agenti di polizia e lavoratori dei settori dell’energia e dell’informazione. Molti sono già stati licenziati o sospesi. (segue) (Res)