Milano: arrestato primario per turbativa d’asta e corruzione, indagata multinazionale operante nel settore sanitario (2)

- (segue) È Giuliano Sarro, direttore dell'U.O.C. Chirurgia Generale dell'ospedale di Magenta, il medico finito agli arresti domiciliari con le accuse di corruzione e turbata libertà degli incanti. Stando alle indagine degli investigatori delle Fiamme gialle Sarro avrebbe favorito la multinazionale sanitaria olandese "Applied Medical Distribution" in cambio dell'assunzione del figlio, nel 2017, come territory manager associate. In particolare, fino al 2020 il trattamento di favore del primario dell'ospedale magentino sarebbe consistito nel privilegiare Applied Medical Distribution acquistando ingenti quantitativi di prodotti chirurgici per circa 300 mila euro per il presidio dell'Asst Ovest Milanese in danno delle aziende concorrenti. Oltre a Sarro sono indagati a vario titolo il figlio, un componente della commissione dell'ospedale per l'assegnazione della fornitura, un manager italiano della multinazionale olandese e la società stessa ai sensi della legge sulla responsabilità amministrativa dell'ente. (Rem)