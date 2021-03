Scuola: Ronzulli (FI), rimandare chiusura in Lombardia rischio serio per studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finora abbiamo ascoltato la narrazione secondo cui le scuole erano luoghi sicuri. Non è così o almeno non lo è più con la variante inglese che è molto più contagiosa, soprattutto tra i ragazzi. E' vero che il poco preavviso con cui sono state chiuse le scuole lombarde ha causato enormi disagi alle mamme lavoratrici che si sono dovute riorganizzare dall'oggi al domani, ma la scuola è diventata un luogo di contagio importante. C'è stato un aumento dei positivi del 70 per cento e quindi rinviare la chiusura anche solo di 24 ore avrebbe costituito un serio rischio per gli studenti". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, a Mattino Cinque. (Com)