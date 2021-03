Indo-Pacifico: premier australiano Morrison anticipa primo summit dei leader del Quad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di Stati Uniti, Giappone, Australia e India prenderanno parte prossimamente al primo summit dei leader del Quad, iniziativa per la sicurezza della regione indo-pacifica che riunisce quei quattro Paesi. Lo ha annunciato oggi il primo ministro australiano, Scott Morrison, precisando che il summit si svolgerà in videoconferenza e vi prenderà parte anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Morrison non ha fornito indicazioni temporali precise, ma ha precisato che il summit dei quattro leader diverrà "una caratteristica distintiva dell'impegno nell'Indo-Pacifico". Le parole di Morrison suggeriscono un ulteriore passo verso la progressiva formalizzazione del Quad verso una vera e propria alleanza regionale, un processo sollecitato dal Giappone e promosso anche dall'amministrazione dell'ex presidente Usa, Donald Trump. Morrison ha spiegato di aver già discusso la questione con il presidente statunitense Biden e con la vicepresidente Kamala Harris. "Il Quad è centrale nella visione degli Stati Unti e nostra per la regione, e guardando all'Indo-Pacifico anche dal punto di vista die nostri partner Asean e della loro visione per l'Indo-pacifico", ha dichiarato il premier australiano. (segue) (Res)