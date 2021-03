Mafia: blitz a Taranto, 16 arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le investigazioni, oltre a definire ruoli e funzioni all’interno del sodalizio mafioso, hanno permesso di accertare come Maurizio Agosta, benché recluso, sia riuscito costantemente a impartire dal carcere le linee d’azione ai reggenti, Piero Soprano e Domenico Costanzo, i quali avrebbero provveduto alla direzione delle attività illecite sul territorio, al versamento di una contribuzione periodica in favore del clan Locorotondo e al sostentamento degli affiliati detenuti e delle rispettive famiglie sfruttando la cassa comune dove confluiva parte dei proventi delle attività delittuose. In tale quadro, anche grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, è stata fatta luce sull’assetto interno dell’aggregato criminale, rilevandone l’articolazione in gradi, chiamati “doti”, similmente a quanto accade per la ‘ndrangheta, nonché i rituali di affiliazione dei neofiti che contribuivano a garantire un particolare controllo degli stessi. Tra le attività illecite, oltre a numerose rapine agli esercizi commerciali della zona, particolare rilievo riveste quella di narcotraffico e spaccio di cocaina e hashish nell’area di Pulsano e Leporano, stupefacente approvvigionato nel leccese e da gruppi operanti nel tarantino e nel napoletano. (Ren)