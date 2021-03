Milano: Piscina (Lega), biblioteca viale Monza ferita aperta. Comune mantenga servizio in Cascina Turro e approvi progetto Ats

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono anni che i cittadini del Municipio 2 attendono la realizzazione di una biblioteca lungo viale Monza, ma nonostante la nostra offerta a mantenere attivo il punto prestito in Cascina Turro, il Comune sceglie di chiudere il servizio e nel frattempo non conferma il progetto di Ats per realizzarne una ex-novo presso l'abbandonato mercato di Gorla", denuncia in una nota Samuele piscina, presidente del Municipio 2 di Milano. "La sede bibliotecaria di Cascina Turro era stata inaugurata in seguito all'interessamento del Municipio 2, titolare dello stabile, che ha fortemente voluto mantenere attivo il secondo servizio presente sul territorio dopo la chiusura per ristrutturazione della Biblioteca Crescenzago. I lavori sarebbero dovuti durare 6 mesi, invece si sono protratti per 2 anni. Nel frattempo, valutato l'entusiasmo dei cittadini, le interlocuzioni con l'Assessore del Corno sono state diverse circa il mantenimento di un punto di ritiro e consegna libri in piazza Governo Provvisorio, anche successivamente alla riapertura della sede di Crescenzago, in giorni e orari prestabiliti e su prenotazione. Purtroppo, però, quest'oggi abbiamo ricevuto la triste notizia che, nonostante i buoni propositi degli scorsi mesi, il Comune non abbia inspiegabilmente intenzione di mantenere il servizio attivo". (segue) (Com)