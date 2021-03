Milano: Piscina (Lega), biblioteca viale Monza ferita aperta. Comune mantenga servizio in Cascina Turro e approvi progetto Ats (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla scelta di privare viale Monza del servizio temporaneo, si aggiunge il mancato riscontro dell'Assessore Rabaiotti al progetto presentato da Ats Milano e Asst Nord Milano, in stretta collaborazione con il Municipio 2, di rigenerazione dell'ex mercato di Gorla, al fine di realizzare una biblioteca comunale e un PreSST (Presidio Socio Sanitario Territoriale) in cambio della cessione dell'area. Il progetto è stato inviato in ottobre scorso a seguito di una specifica richiesta dell'Assessore, alla ricerca di proposte per l'area, in relazione al Bando regionale Reaction vinto da Palazzo Marino. Si tratta di un programma a costo 0 per il Comune che offrirebbe i servizi tanto attesi dai cittadini. Purtroppo, però, a oggi tutto tace. È per me incomprensibile la motivazione che porta Palazzo Marino a perdere tempo con un'offerta così vantaggiosa sul piatto, a meno che non sia legata a un'incapacità gestionale e politica della Giunta Sala". "La priorità per i cittadini e per il Municipio rimane quella di avere un servizio bibliotecario funzionante lungo viale Monza. Nel nostro vasto territorio, infatti, sono presenti solo 2 punti prestito posizionati ai confini e difficilmente raggiungibili. Purtroppo, a quanto pare, - conclude il presidente leghista - l'amministrazione guidata dal sindaco Sala rema totalmente in senso opposto. Questo è il valore che la sinistra dà alla cultura! Milano merita un sindaco propositivo che realizzi i servizi richiesti e non l'attuale, incapace di ascoltare i cittadini e di cogliere queste opportunità senza dover toccare le casse comunali". (Com)