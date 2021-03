Seychelles: governo autorizza riapertura ai turisti dal 25 marzo, ammessi anche i non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità delle Seychelles hanno autorizzato la riapertura ai turisti provenienti dall’estero a partire dal 25 marzo, indipendentemente dal fatto che siano vaccinati o meno. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Affari esteri e del turismo, Sylvestre Radegonde, precisando che i visitatori saranno tenuti a presentare solo un certificato dell’avvenuto test negativo contro il Covid effettuato entro 72 ore prima della partenza. Non sono previste inoltre quarantene né restrizioni ai movimenti all'ingresso dell’arcipelago, tuttavia i visitatori saranno tenuti ad aderire alle misure di salute pubblica messe in atto dalle autorità locali, tra cui l’obbligo di indossare una mascherina e il distanziamento sociale. Dal provvedimento saranno esclusi solamente i cittadini provenienti dal Sudafrica per via della variante indigena del virus considerata più contagiosa rispetto alle altre. Nel gennaio scorso il governo delle Seychelles aveva annunciato l’apertura esclusivamente ai turisti già vaccinati.(Res)